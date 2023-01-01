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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
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Lacrimas Profundere

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15 авг 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от LACRIMAS PROFUNDERE

11 авг 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

15 июл 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

16 июн 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

5 май 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

2 май 2022 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом

13 июл 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

26 май 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

30 мар 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

14 мар 2019 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле

14 сен 2016 : 		 Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE

25 авг 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню

12 авг 2016 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

4 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 июн 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV

7 май 2014 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 май 2013 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

1 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

15 апр 2013 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае

15 мар 2013 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS

4 ноя 2011 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

21 апр 2010 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 мар 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом

27 янв 2010 : 		 Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 янв 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE планируют новый альбом в 2010
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|||| сегодня

Кавер-версия RAMMSTEIN от LACRIMAS PROFUNDERE



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LACRIMAS PROFUNDERE представили свою версию хита RAMMSTEIN ''Keine Lust''. Этот трек будет включен в выходящий 25 августа сборник "A Tribute To Rammstein".




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