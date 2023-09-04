Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 59
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 27
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 21
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 21
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 21
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 59
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 27
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 21
[= ||| все новости группы



*

Lacrimas Profundere

*



4 сен 2023 : 		 30 лет LACRIMAS PROFUNDERE

15 авг 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от LACRIMAS PROFUNDERE

11 авг 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

15 июл 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

16 июн 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

5 май 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

2 май 2022 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом

13 июл 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

26 май 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

30 мар 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

14 мар 2019 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле

14 сен 2016 : 		 Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE

25 авг 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню

12 авг 2016 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

4 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 июн 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV

7 май 2014 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 май 2013 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

1 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

15 апр 2013 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае

15 мар 2013 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS

4 ноя 2011 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

21 апр 2010 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 мар 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом

27 янв 2010 : 		 Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
Показать далее
| - |

|||| 4 сен 2023

30 лет LACRIMAS PROFUNDERE



zoom
LACRIMAS PROFUNDERE отметили тридцатилетний юбилей выпуском нового трека "Breathing Souls”.

LACRIMAS PROFUNDERE Celebrate 30th Anniversary With New Single "Breathing Souls"; Audio




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 сен 2023
Corpsegrinder04
Какой в пиздень новый трек. Это бонус с альбома 2019 года.
4 сен 2023
O
Old Nothing
Крайний слева Илкер Эрсин чтоле?
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Old Nothing, да , из Freedom Call гусь. Он вместе с Ларре как раз и пришел в одно время приблизительно.
4 сен 2023
F
Fo0x
После бернинг э виш в какую-то унылую педоту скатились. У них хоть один участник оригинальной группы остался ?
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Fo0x, да старший брат из двух Шмидтов остался. Он по сути всё там и пишет. Младший, который Кристофер был вокалистом - писал тексты. Альбом 2019 -го года Bleeding the Stars кстати местами Бернинг э Вишь напоминает. Послушай Sip of Multiverse, Kindom Solicitude, как раз песни в духе 2001-го. С новым вокалистом группа более менее опять стала слушабельной. Ларре им экстрима добавил, да и в плане написания песен тоже учавствует.
Хуйню они с Витаккой - вторым их вокалистом гнали 10 лет, какой-то рокопопс ссаный.

просмотров: 536

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом