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Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»
59
Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE...
31
TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ
27
Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию
23
Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN
21
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Lacrimas Profundere
Германия
Gothic Rock
Gothic Metal
Doom Metal
http://www.lacrimas.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lacrimasprofundere
Facebook:
https://www.facebook.com/lacrimasprofundereofficial
4 сен 2023
:
30 лет LACRIMAS PROFUNDERE
15 авг 2023
:
Кавер-версия RAMMSTEIN от LACRIMAS PROFUNDERE
11 авг 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
15 июл 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
16 июн 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
5 май 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
2 май 2022
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом
13 июл 2019
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
26 май 2019
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
30 мар 2019
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
14 мар 2019
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле
14 сен 2016
:
Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE
25 авг 2016
:
LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню
12 авг 2016
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
4 авг 2016
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
2 авг 2016
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
6 июн 2016
:
LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV
7 май 2014
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
22 май 2013
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
1 май 2013
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
15 апр 2013
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае
15 мар 2013
:
LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS
4 ноя 2011
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
21 апр 2010
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
22 мар 2010
:
LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом
27 янв 2010
:
Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
6 янв 2010
:
LACRIMAS PROFUNDERE планируют новый альбом в 2010
18 июл 2009
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
17 дек 2008
:
Подарок от LACRIMAS PROFUNDERE
29 ноя 2008
:
Создайте сет-лист концерта LACRIMAS PROFUNDERE
13 май 2008
:
Видео LACRIMAS PROFUNDERE "A Pearl" в сети
6 май 2008
:
Обнародованы даты выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
23 янв 2008
:
LACRIMAS PROFUNDERE завершили микширование нового альбома
29 дек 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новый альбом в марте
27 сен 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE засядут в студии в октябре
12 апр 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE покинул вокалист
18 окт 2006
:
Видео LACRIMAS PROFUNDERE "My Velvet Little Darkness" в сети
3 июл 2006
:
LACRIMAS PROFUNDERE: Акция Amazon.com
22 май 2006
:
Обнародована дата выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
19 мар 2006
:
LACRIMAS PROFUNDERE закончили запись нового альбома
6 сен 2005
:
LACRIMAS PROFUNDERE приступают к записи в октябре
4 сен 2023
30 лет LACRIMAS PROFUNDERE
LACRIMAS PROFUNDERE отметили тридцатилетний юбилей выпуском нового трека "Breathing Souls”.
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4 сен 2023
Corpsegrinder04
Какой в пиздень новый трек. Это бонус с альбома 2019 года.
4 сен 2023
O
Old Nothing
Крайний слева Илкер Эрсин чтоле?
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Old Nothing
,
да , из Freedom Call гусь. Он вместе с Ларре как раз и пришел в одно время приблизительно.
4 сен 2023
F
Fo0x
После бернинг э виш в какую-то унылую педоту скатились. У них хоть один участник оригинальной группы остался ?
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Fo0x
,
да старший брат из двух Шмидтов остался. Он по сути всё там и пишет. Младший, который Кристофер был вокалистом - писал тексты. Альбом 2019 -го года Bleeding the Stars кстати местами Бернинг э Вишь напоминает. Послушай Sip of Multiverse, Kindom Solicitude, как раз песни в духе 2001-го. С новым вокалистом группа более менее опять стала слушабельной. Ларре им экстрима добавил, да и в плане написания песен тоже учавствует.
Хуйню они с Витаккой - вторым их вокалистом гнали 10 лет, какой-то рокопопс ссаный.
просмотров: 536
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Хуйню они с Витаккой - вторым их вокалистом гнали 10 лет, какой-то рокопопс ссаный.