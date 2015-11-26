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Cult of Luna

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21 мар 2019 : 		 CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records

1 июн 2017 : 		 Концертное видео CULT OF LUNA

21 апр 2017 : 		 Тизер нового релиза CULT OF LUNA

12 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

18 фев 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

22 янв 2017 : 		 Трейлер нового релиза CULT OF LUNA

27 сен 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

30 июн 2016 : 		 Новое видео CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

7 апр 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 мар 2016 : 		 Переиздание CULT OF LUNA выйдет на виниле

12 фев 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

2 фев 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в апреле

23 дек 2013 : 		 CULT OF LUNA: «Мы не развалились»

16 сен 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 сен 2013 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

14 авг 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в сентябре

24 май 2013 : 		 Justin Broadrick пересвел 18-минутный эпик CULT OF LUNA

9 мар 2013 : 		 Акустическое видео от CULT OF LUNA

8 фев 2013 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

8 фев 2013 : 		 Видео с выступления CULT OF LUNA

3 дек 2012 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

20 ноя 2012 : 		 Трек-лист нового альбома CULT OF LUNA

5 ноя 2012 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в январе

6 окт 2012 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в 2013 году

2 янв 2011 : 		 CULT OF LUNA работают над новым альбомом

9 мар 2010 : 		 Видео таллинского концерта CULT OF LUNA опубликовано в сети целиком
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CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records



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Metal Blade Records подписали контракт с группой CULT OF LUNA.

Комментарии участников группы: «Мы с радостью сообщаем о сотрудничестве Metal Blade и обретением нашего нового дома — Red Creek, где будет вестись вся будущая работа CULT OF LUNA. Это начало захватывающего путешествия».



CULT OF LUNA Signs With METAL BLADE RECORDS



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