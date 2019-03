сегодня



CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records



Metal Blade Records подписали контракт с группой CULT OF LUNA.



Комментарии участников группы: «Мы с радостью сообщаем о сотрудничестве Metal Blade и обретением нашего нового дома — Red Creek, где будет вестись вся будущая работа CULT OF LUNA. Это начало захватывающего путешествия».











