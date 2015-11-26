CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records
Metal Blade Records подписали контракт с группой CULT OF LUNA.
Комментарии участников группы: «Мы с радостью сообщаем о сотрудничестве Metal Blade и обретением нашего нового дома — Red Creek, где будет вестись вся будущая работа CULT OF LUNA. Это начало захватывающего путешествия».
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