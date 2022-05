сегодня



Игра от CULT OF LUNA



Вместо традиционного музыкального видео Cult Of Luna создают захватывающий аудиовизуальный опыт в сотрудничестве с креативным агентством North Kingdom / NoA, где инновации и повествование стоят во главе угла.



Задача игрока — помочь «потерянному огоньку» выбраться из темноты и найти дорогу домой через антиутопический лабиринт. Игрок также может собирать другие огоньки и приводить их к Материнскому свету, находящемуся в центре лабиринта.



Сингл был создан в режиме реального времени на движке Unreal Engine, чтобы динамически адаптироваться к тому, как игрок перемещается по миру игры. Это делает каждый эпизод в динамической версии уникальным.



Игра доступна на Steam и создана шведским креативным агентством North Kingdom / NoA, имеющим многолетний опыт сотрудничества с игровыми и технологическими компаниями, такими как EA, Riot Games и Google.



«Сколько мы знаем Linus'a Johansson'a из North Kingdom, начиная с видео "Leave me here" в 2004 году, он всегда пытался продвигать интерактивность и стирать грань между творцом и искусством. Поэтому для нас не стало сюрпризом, когда он предложил сделать видеоигру из клипа Cold burn. "Давайте", — сказали мы, и теперь мы так же заинтригованы результатом, как, надеемся, и вы», — комментирует Johannes Persson.







+0 -1



просмотров: 106