Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
*Новое видео KREATOR 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 9
*Новая песня SOULFLY 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
*Новое видео KREATOR 13
[= ||| все новости группы



*

Cult of Luna

*



8 май 2022 : 		 Игра от CULT OF LUNA

10 фев 2022 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

15 янв 2022 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

2 дек 2021 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

5 ноя 2021 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет зимой

10 дек 2020 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

13 ноя 2019 : 		 Короткометражный фильм CULT OF LUNA

10 сен 2019 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

2 авг 2019 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

6 май 2019 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

21 мар 2019 : 		 CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records

1 июн 2017 : 		 Концертное видео CULT OF LUNA

21 апр 2017 : 		 Тизер нового релиза CULT OF LUNA

12 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

18 фев 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

22 янв 2017 : 		 Трейлер нового релиза CULT OF LUNA

27 сен 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

30 июн 2016 : 		 Новое видео CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

7 апр 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 мар 2016 : 		 Переиздание CULT OF LUNA выйдет на виниле

12 фев 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

2 фев 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в апреле

23 дек 2013 : 		 CULT OF LUNA: «Мы не развалились»

16 сен 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 сен 2013 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

14 авг 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в сентябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Игра от CULT OF LUNA



zoom
Вместо традиционного музыкального видео Cult Of Luna создают захватывающий аудиовизуальный опыт в сотрудничестве с креативным агентством North Kingdom / NoA, где инновации и повествование стоят во главе угла.

Задача игрока — помочь «потерянному огоньку» выбраться из темноты и найти дорогу домой через антиутопический лабиринт. Игрок также может собирать другие огоньки и приводить их к Материнскому свету, находящемуся в центре лабиринта.

Сингл был создан в режиме реального времени на движке Unreal Engine, чтобы динамически адаптироваться к тому, как игрок перемещается по миру игры. Это делает каждый эпизод в динамической версии уникальным.

Игра доступна на Steam и создана шведским креативным агентством North Kingdom / NoA, имеющим многолетний опыт сотрудничества с игровыми и технологическими компаниями, такими как EA, Riot Games и Google.

«Сколько мы знаем Linus'a Johansson'a из North Kingdom, начиная с видео "Leave me here" в 2004 году, он всегда пытался продвигать интерактивность и стирать грань между творцом и искусством. Поэтому для нас не стало сюрпризом, когда он предложил сделать видеоигру из клипа Cold burn. "Давайте", — сказали мы, и теперь мы так же заинтригованы результатом, как, надеемся, и вы», — комментирует Johannes Persson.

CULT OF LUNA Transforms Music Video Into Gaming Experience




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом