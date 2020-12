сегодня



Новая песня CULT OF LUNA



CULT OF LUNA пятого февраля на собственном лейбле Red Creek выпустит новый ЕР "The Raging River".



Трек-лист:



“Three Bridges”

“What I Leave Behind”

“Inside Of A Dream” (feat. Mark Lanegan)

“I Remember”

“Wave After Wave”



Композиция “Three Bridges” доступна ниже.







( 1 ) просмотров: 463