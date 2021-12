2 дек 2021



Новое видео CULT OF LUNA



"Cold Burn", новое видео группы CULT OF LUNA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Long Road North, выходящего 11 февраля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- Digital & Streaming

- CD Digibook

- Deluxe Boxset

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Wine-red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 700 copies)

- Silver vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- Clear light rust marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- Clear beige-grey marbled vinyl (UK Indie exclusive - limited to 300 copies)

- Orange brown marbled vinyl (Season of Mist exclusive - limited to 300 copies)

- Clear light green marbled vinyl (Sound Pollution exclusive - limited to 300 copies)

- Tan orange marbled vinyl (Evil Greed exclusive - limited to 300 copies)

- Ochre brown marbled vinyl (Eyesore exclusive - limited to 200 copies)

- Ruby marbled vinyl (Kings Road/Metal Blade Europe exclusive - limited to 500 copies)

- Opaque light blue marbled vinyl (Band exclusive - limited to 500 copies)

- Transparent light blue marbled vinyl (Band exclusive - Tour Edition - limited to 500 copies)

- Opaque White (US exclusive)

- Light red marbled (US exclusive)



Трек-лист:



“Cold Burn”

“The Silver Arc”

“Beyond I”

“An Offering To The Wild”

“Into The Night”

“Full Moon”

“The Long Road North”

“Blood Upon Stone”

“Beyond II”







