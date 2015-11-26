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все новости группы
Cult of Luna
Швеция
Post Metal
http://www.cultofluna.com
Myspace:
http://www.myspace.com/cultofluna
Facebook:
https://www.facebook.com/cultoflunamusic/
6 май 2019
:
Новая песня CULT OF LUNA
21 мар 2019
:
CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records
1 июн 2017
:
Концертное видео CULT OF LUNA
21 апр 2017
:
Тизер нового релиза CULT OF LUNA
12 апр 2017
:
Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA
18 фев 2017
:
Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA
22 янв 2017
:
Трейлер нового релиза CULT OF LUNA
27 сен 2016
:
Новая песня CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS
30 июн 2016
:
Новое видео CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS
7 апр 2016
:
Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания
7 мар 2016
:
Переиздание CULT OF LUNA выйдет на виниле
12 фев 2016
:
Новая песня CULT OF LUNA
2 фев 2016
:
Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в апреле
23 дек 2013
:
CULT OF LUNA: «Мы не развалились»
16 сен 2013
:
Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания
7 сен 2013
:
Новая песня CULT OF LUNA
14 авг 2013
:
Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в сентябре
24 май 2013
:
Justin Broadrick пересвел 18-минутный эпик CULT OF LUNA
9 мар 2013
:
Акустическое видео от CULT OF LUNA
8 фев 2013
:
Новое видео CULT OF LUNA
8 фев 2013
:
Видео с выступления CULT OF LUNA
3 дек 2012
:
Новая песня CULT OF LUNA
20 ноя 2012
:
Трек-лист нового альбома CULT OF LUNA
5 ноя 2012
:
Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в январе
6 окт 2012
:
Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в 2013 году
2 янв 2011
:
CULT OF LUNA работают над новым альбомом
9 мар 2010
:
Видео таллинского концерта CULT OF LUNA опубликовано в сети целиком
26 янв 2010
:
Первые два альбома CULT OF LUNA будут переизданы на виниле
20 янв 2010
:
CULT OF LUNA опубликовали обложку книги "Eviga Riket"
5 окт 2009
:
CULT OF LUNA готовятся к студии
10 мар 2009
:
CULT OF LUNA : семплы нового DVD
3 мар 2009
:
Выход DVD CULT OF LUNA отложен
21 янв 2009
:
CULT OF LUNA: превью нового DVD в сети
7 янв 2009
:
CULT OF LUNA объявили название нового DVD
4 апр 2008
:
CULT OF LUNA закончили работу над новым альбомом
3 мар 2008
:
CULT OF LUNA начали записывать новый альбом
3 ноя 2006
:
Видео CULT OF LUNA "Back To Chapel Town" в сети
28 авг 2006
:
CULT OF LUNA выложили в сети эксклюзивную песню
6 фев 2006
:
CULT OF LUNA завершили работу над новым альбомом
16 сен 2002
:
Новости от CULT OF LUNA
6 май 2019
Новая песня
CULT OF LUNA
"The Silent Man", новая песня группы CULT OF LUNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на этот год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).