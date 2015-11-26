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Cult of Luna

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5 ноя 2021 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет зимой

10 дек 2020 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

13 ноя 2019 : 		 Короткометражный фильм CULT OF LUNA

10 сен 2019 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

2 авг 2019 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

6 май 2019 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

21 мар 2019 : 		 CULT OF LUNA подписали контракт с Metal Blade Records

1 июн 2017 : 		 Концертное видео CULT OF LUNA

21 апр 2017 : 		 Тизер нового релиза CULT OF LUNA

12 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

18 фев 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

22 янв 2017 : 		 Трейлер нового релиза CULT OF LUNA

27 сен 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

30 июн 2016 : 		 Новое видео CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

7 апр 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 мар 2016 : 		 Переиздание CULT OF LUNA выйдет на виниле

12 фев 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

2 фев 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в апреле

23 дек 2013 : 		 CULT OF LUNA: «Мы не развалились»

16 сен 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 сен 2013 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

14 авг 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в сентябре

24 май 2013 : 		 Justin Broadrick пересвел 18-минутный эпик CULT OF LUNA

9 мар 2013 : 		 Акустическое видео от CULT OF LUNA

8 фев 2013 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

8 фев 2013 : 		 Видео с выступления CULT OF LUNA
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Новый альбом CULT OF LUNA выйдет зимой



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CULT OF LUNA выпустит новую работу, получившую название The Long Road North, 11 февраля на Metal Blade Records.

CULT OF LUNA To Release The Long Road North Album In February



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