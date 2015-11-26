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Scott Stapp

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SCOTT STAPP выпускает новый альбом



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SCOTT STAPP в июле этого года на Napalm Records выпускает новую студийную работу "The Space Between The Shadows", и первый сингл из неё, получивший название "Purpose For Pain", доступен ниже.

Stapp известен как вокалист группы CREED, а также как сольный артист, чьи работы "The Great Divide" (2005) и "Proof Of Life" (2013) имеют платиновый статус.



SCOTT STAPP To Release




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