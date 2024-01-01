14 окт 2024



SCOTT STAPP: «Пить для меня не варик!»



SCOTT STAPP в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, тяжело ли было ему не пить в рамках недавнего круиза "Summer Of '99":



«Нет, это не так. Я создаю свой собственный мир. И у меня есть свой собственный, вся моя ситуация, выстроенная для меня, и большой домик площадью 5 000 квадратных футов. И я действительно пригласил своего спонсора, просто потому что он мой друг. Не потому, что я беспокоился о том, чтобы выпить. Но мой спонсор был там со мной, и со мной была пара друзей. Именно так я и поступаю. Я создаю свою собственную среду, свою собственную трезвую среду.



Пить, на данном этапе моей жизни, это не вариант. Сейчас я на этой стадии. Я просыпаюсь каждый день, и в моем телефоне есть заметки, которые напоминают мне в течение дня, что пить — это не вариант. Я поддерживаю связь со своим спонсором и стараюсь окружать себя другими людьми, которые пытаются оставаться трезвыми. И благодаря этому за последние 10 лет у меня было всего два или три срыва. Это огромный прогресс по сравнению с тем, с чего я начал. И я надеюсь, что в следующие 10 лет срывов не будет».







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