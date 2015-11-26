сегодня



SCOTT STAPP сыграет Фрэнка Синатру



По сообщению Billboard, вокалист CREED Scott Stapp исполнит роль Фрэнка Синатры в будущем байопике «Рейган». Режиссёром фильма будет Sean McNamara, продюсером выступает Mark Joseph, а за сценарий отвечал Howard Klausner. Dennis Quaid исполнит роль Рейгена, Jon Voight сыграет агента КГБ, следившего за ним сорок лет, Penelope Ann Miller сыграет Нэнси Рейган, Mena Suvari — первую жену, Jane Wyman; Lesley-Anne Down исполнит роль Margaret Thatcher, а Kevin Dillon — Jack'a Warner'a.



«Мы очень рады, что Scott будет с нами в фильме. Он известен по своим классным и очень драйвовым выступлениям, поэтому мы предвкушаем то, как он передаст харзиму Синатры», — говорит Sean McNamara.







+1 -0



просмотров: 173

