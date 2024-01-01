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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 35
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Scott Stapp

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SCOTT STAPP уже десять лет не берет в рот крепкого. Ну почти



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SCOTT STAPP в программе "Johnny Dare Morning Show" рассказал о своем трезвом образе жизни:

«О, Боже. За 10 лет у меня было два или три срыва. И когда я говорю «срывы», это три-четыре часа, а потом я такой: «Что я делаю?», а потом [возвращаюсь] на прежний уровень. Итак, я говорю, что за 10 лет у меня было три или четыре плохих дня. Так что для меня это серьезный прогресс. И все это, как говорится, ради прогресса, а не ради совершенства. Но нет нужды говорить, что это победа для меня, и сегодня я абсолютно трезв. И планирую быть трезвым завтра. Так что я просто принимаю ситуацию день за днем и продолжаю двигаться вперед».

На вопрос, страшно ли выходить на сцену на сто процентов трезвым или все это куда лучше, чем было раньше, он сказал:

«Мне нравится, чувак. Я имею в виду, что ты все чувствуешь, видишь и воспринимаешь. И энергия, которая возникает между публикой и группой, — находиться в ней, жить ею и переживать ее с ясным умом и ясным телом, здоровым умом и здоровым телом, — это единственный способ сделать это, чувак. И это позволяет мне давать лучшие выступления в моей жизни, на мой взгляд, а также полностью участвовать в работе с аудиторией и ловить моменты, которые возникают. И я полагаю, что это приносит незабываемые впечатления всем участникам».




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