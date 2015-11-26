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Scott Stapp

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SCOTT STAPP: «Да мне на критику...»



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Вокалист CREED SCOTT STAPP сказал, что не обращает внимание на критику:

«Я давно свыкся с мыслью — ещё до появления социальных сетей — что я не хочу читать никаких положительных рецензий, равно как не хочу читать и никаких отрицательных. Я принял это решение, когда мне было лет двадцать пять. И оно в силе до сих пор, чувак. Я не читаю никакую прессу. Время от времени на своих соцресурсах я просматриваю, что говорят фанаты о новом материале, концертах или туре, и практически всегда это слова поддержки и позитивные отзывы. Так что мне просто везёт».

Несмотря на большое количество позитива в том, что у фанатов есть возможность получить доступ к своим кумирам, Scott подчёркивает, что «в этой области есть немало места для ненависти. И если вы наткнётесь на это хотя бы одним глазком, то стоит сразу же об этом забыть. Нельзя позволять этому воздействовать на вас в эмоциональном плане, тебе нужно фокусироваться только на позитиве».



SCOTT STAPP Doesn

Scott will embark on a cross-country summer tour in late June.






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