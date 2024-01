сегодня



SCOTT STAPP представил новый сингл "Deadman's Trigger", который будет включен в выходящий 15 марта на Napalm Records альбом "Higher Power":



01. Higher Power

02. Deadman's Trigger

03. When Love Is Not Enough

04. What I Deserve (feat. Yiannis Papadopoulos)

05. If These Walls Could Talk (feat. Dorothy)

06. Black Butterfly

07. Quicksand (feat. Yiannis Papadopoulos)

08. Youre Not Alone

09. Dancing In The Rain (feat. Yiannis Papadopoulos)

10. Weight Of The World







