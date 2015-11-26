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29 мар 2019 : 		 EXHUMED отправились в студию

13 янв 2018 : 		 Концертное видео EXHUMED

20 окт 2017 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

27 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

7 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

10 авг 2017 : 		 Новая песня EXHUMED

9 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома EXHUMED

7 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED

5 апр 2017 : 		 EXHUMED приступили к записи

1 мар 2015 : 		 Видео с выступления EXHUMED

30 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

12 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

18 дек 2014 : 		 Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит

11 авг 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

28 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

15 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

2 июл 2013 : 		 Новое видео EXHUMED

1 ноя 2012 : 		 EXHUMED не пустили в Канаду

27 окт 2012 : 		 EXHUMED завершили работу над альбомом

6 окт 2012 : 		 EXHUMED начали работу над новым альбомом

21 июл 2012 : 		 Bud Burke вернулся в EXHUMED

27 апр 2011 : 		 Новая песня EXHUMED

16 мар 2011 : 		 EXHUMED завершили работу над новым альбомом

1 ноя 2010 : 		 Название нового альбома EXHUMED

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EXHUMED отправились в студию



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Группа EXHUMED в данный момент находится в домашней студии Darker Corners, где записывает пока не получивший названия новый альбом. На следующей неделе коллектив отправится в тур по Южной Америке.

EXHUMED Enters Studio To Record Seventh Full-Length Album; Band To Begin Latin American Tour Next Week




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DarkRoom_0


29 мар 2019, 17:49		Их последний альбом был очень хорош.


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