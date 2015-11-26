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EXHUMED отправились в студию



Группа EXHUMED в данный момент находится в домашней студии Darker Corners, где записывает пока не получивший названия новый альбом. На следующей неделе коллектив отправится в тур по Южной Америке.











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