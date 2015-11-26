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все новости группы
Exhumed
США
Death Metal
Grind Core
http://www.exhumed.us
Myspace:
http://www.myspace.com/exhumed
Facebook:
https://www.facebook.com/ExhumedOfficial/
29 мар 2019
:
EXHUMED отправились в студию
13 янв 2018
:
Концертное видео EXHUMED
20 окт 2017
:
Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания
27 сен 2017
:
Новое видео EXHUMED
7 сен 2017
:
Новое видео EXHUMED
10 авг 2017
:
Новая песня EXHUMED
9 авг 2017
:
Трейлер нового альбома EXHUMED
7 апр 2017
:
Профессиональное видео с выступления EXHUMED
5 апр 2017
:
EXHUMED приступили к записи
1 мар 2015
:
Видео с выступления EXHUMED
30 янв 2015
:
Новая версия песни EXHUMED
12 янв 2015
:
Новая версия песни EXHUMED
18 дек 2014
:
Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале
28 окт 2013
:
EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит
11 авг 2013
:
Новая песня EXHUMED
28 июл 2013
:
Новая песня EXHUMED
15 июл 2013
:
Новая песня EXHUMED
2 июл 2013
:
Новое видео EXHUMED
1 ноя 2012
:
EXHUMED не пустили в Канаду
27 окт 2012
:
EXHUMED завершили работу над альбомом
6 окт 2012
:
EXHUMED начали работу над новым альбомом
21 июл 2012
:
Bud Burke вернулся в EXHUMED
27 апр 2011
:
Новая песня EXHUMED
16 мар 2011
:
EXHUMED завершили работу над новым альбомом
1 ноя 2010
:
Название нового альбома EXHUMED
сегодня
EXHUMED
отправились в студию
Группа EXHUMED в данный момент находится в домашней студии Darker Corners, где записывает пока не получивший названия новый альбом. На следующей неделе коллектив отправится в тур по Южной Америке.
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DarkRoom_0
29 мар 2019, 17:49
Их последний альбом был очень хорош.
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DarkRoom_0
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).