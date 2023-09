сегодня



Юбилейная версия альбома EXHUMED выйдет осенью



EXHUMED 27 октября на виниле и кассете выпустят юбилейную версию дебютного альбома Gore Metal. В цифровом варианте альбом снабжен массой бонус-треков:



"Necromaniac" (2023 Remaster)

"Open The Abscess" (2023 Remaster)

"Postmortem Procedures" (2023 Remaster)

"Limb From Limb" (2023 Remaster)

"Enucleation" (2023 Remaster)

"Casketkrusher" (2023 Remaster)

"Deathmask" (2023 Remaster)

"In My Human Slaughterhouse" (2023 Remaster)

"Sepulchral Slaughter" (2023 Remaster)

"Vagitarian II" (2023 Remaster)

"Blazing Corpse" (2023 Remaster)

"Deadest Of The Dead" (2023 Remaster)

"Sodomy And Lust" (2023 Remaster)





Additional tracks (Digital only):





"Carnal Epitaph" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Necromaniac" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Decrepit Crescendo" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Limb From Limb" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"This Axe Was Made To Grind" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Forged In Fire (Formed in Flame)" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Exhumed To Consume" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Deep Red" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Vacant Grave" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Open The Abscess" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Open The Abscess" (continued) (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Slaughtercult" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)

"Sodomy And Lust" (Live at Fuck the Commerce, May 24, 2001)







+0 -0



просмотров: 76