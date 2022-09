сегодня



Видео с текстом от EXHUMED



EXHUMED опубликовали официальное видео с текстом на песню “Carbonized". Она взята из альбома "To The Dead", выходящего 21 октября на Relapse Records.



Трек-лист:



"Putrescine And Cadaverine"

"Drained Of Color"

"Carbonized"

"Rank And Defiled"

"Lurid, Shocking, And Vile"

"Undertaking The Overkilled"

"Nerotica"

"No Headstone Unturned"

"Defecated"

"Disgusted"







