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все новости группы
Exhumed
США
Death Metal
Grind Core
http://www.exhumed.us
Myspace:
http://www.myspace.com/exhumed
Facebook:
https://www.facebook.com/ExhumedOfficial/
2 ноя 2021
:
Новый ЕР EXHUMED доступен для прослушивания
7 июн 2020
:
Сплит EXHUMED & GRUESOME доступен для прослушивания
15 май 2020
:
Новая песня EXHUMED
17 апр 2020
:
EXHUMED & GRUESOME выпускают сплит
6 дек 2019
:
Видео с выступления EXHUMED
9 окт 2019
:
Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания
1 окт 2019
:
Новый сингл EXHUMED
11 сен 2019
:
Новое видео EXHUMED
14 авг 2019
:
Новая песня EXHUMED
29 мар 2019
:
EXHUMED отправились в студию
13 янв 2018
:
Концертное видео EXHUMED
20 окт 2017
:
Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания
27 сен 2017
:
Новое видео EXHUMED
7 сен 2017
:
Новое видео EXHUMED
10 авг 2017
:
Новая песня EXHUMED
9 авг 2017
:
Трейлер нового альбома EXHUMED
7 апр 2017
:
Профессиональное видео с выступления EXHUMED
5 апр 2017
:
EXHUMED приступили к записи
1 мар 2015
:
Видео с выступления EXHUMED
30 янв 2015
:
Новая версия песни EXHUMED
12 янв 2015
:
Новая версия песни EXHUMED
18 дек 2014
:
Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале
28 окт 2013
:
EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит
11 авг 2013
:
Новая песня EXHUMED
28 июл 2013
:
Новая песня EXHUMED
15 июл 2013
:
Новая песня EXHUMED
2 июл 2013
:
Новое видео EXHUMED
1 ноя 2012
:
EXHUMED не пустили в Канаду
27 окт 2012
:
EXHUMED завершили работу над альбомом
6 окт 2012
:
EXHUMED начали работу над новым альбомом
21 июл 2012
:
Bud Burke вернулся в EXHUMED
27 апр 2011
:
Новая песня EXHUMED
16 мар 2011
:
EXHUMED завершили работу над новым альбомом
1 ноя 2010
:
Название нового альбома EXHUMED
сегодня
Новый ЕР
EXHUMED
доступен для прослушивания
"Worming", новый ЕР EXHUMED, доступен для прослушивания ниже.
http://www.exhumed.us
<a href="https://exhumed.bandcamp.com/album/worming">Worming by Exhumed</a></div>
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).