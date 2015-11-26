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Exhumed

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2 ноя 2021 : 		 Новый ЕР EXHUMED доступен для прослушивания

7 июн 2020 : 		 Сплит EXHUMED & GRUESOME доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новая песня EXHUMED

17 апр 2020 : 		 EXHUMED & GRUESOME выпускают сплит

6 дек 2019 : 		 Видео с выступления EXHUMED

9 окт 2019 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

1 окт 2019 : 		 Новый сингл EXHUMED

11 сен 2019 : 		 Новое видео EXHUMED

14 авг 2019 : 		 Новая песня EXHUMED

29 мар 2019 : 		 EXHUMED отправились в студию

13 янв 2018 : 		 Концертное видео EXHUMED

20 окт 2017 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

27 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

7 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

10 авг 2017 : 		 Новая песня EXHUMED

9 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома EXHUMED

7 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED

5 апр 2017 : 		 EXHUMED приступили к записи

1 мар 2015 : 		 Видео с выступления EXHUMED

30 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

12 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

18 дек 2014 : 		 Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит

11 авг 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

28 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

15 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED
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Новый ЕР EXHUMED доступен для прослушивания



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"Worming", новый ЕР EXHUMED, доступен для прослушивания ниже.




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