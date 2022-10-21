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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Exhumed

*



21 окт 2022 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

13 окт 2022 : 		 Новая песня EXHUMED

22 сен 2022 : 		 Видео с текстом от EXHUMED

1 сен 2022 : 		 Новое видео EXHUMED

2 ноя 2021 : 		 Новый ЕР EXHUMED доступен для прослушивания

7 июн 2020 : 		 Сплит EXHUMED & GRUESOME доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новая песня EXHUMED

17 апр 2020 : 		 EXHUMED & GRUESOME выпускают сплит

6 дек 2019 : 		 Видео с выступления EXHUMED

9 окт 2019 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

1 окт 2019 : 		 Новый сингл EXHUMED

11 сен 2019 : 		 Новое видео EXHUMED

14 авг 2019 : 		 Новая песня EXHUMED

29 мар 2019 : 		 EXHUMED отправились в студию

13 янв 2018 : 		 Концертное видео EXHUMED

20 окт 2017 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

27 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

7 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

10 авг 2017 : 		 Новая песня EXHUMED

9 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома EXHUMED

7 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED

5 апр 2017 : 		 EXHUMED приступили к записи

1 мар 2015 : 		 Видео с выступления EXHUMED

30 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

12 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

18 дек 2014 : 		 Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале
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Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания



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To The Dead, новый альбом EXHUMED, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 окт 2022
грозакоммунистов
Не плохой альбомчик. Предыдущий был совсем жиденький. Но не лучше первых трёх, конечно.

просмотров: 192

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