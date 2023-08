сегодня



Два редких концерта EXHUMED



Death By Digital рады сообщить, что в этом месяце на виниле тиражом 500 копий (400 чёрных/100 кроваво-красных) будут выпущены два релиза EXHUMED — "Vomit From The Vault: Vol. 1" с записью концерта 20 января 1995 года и "Vomit From The Vault: Vol. 2" с записью выступления второго мая 1999 года.







