Новый альбом 3TEETH выйдет летом



Группа 3TEETH выпустит новую работу, получившую название "Metawar", 5 июля на RED Music.



Трек-лист:



01. Hyperstition

02. Affluenza

03. Exxxit

04. American Landfill

05. President X

06. Altær

07. Time Slave

08. Bornless

09. Surrender

10. Sell Your Face2.0

11. Blackout

12. The Fall

13. Pumped Up Kicks



















