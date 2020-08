26 авг 2020



Кавер-версии DEAD OR ALIVE и SWEET от 3TEETH



3TEETH опубликовали две кавер-версии — "Ballroom Blitz" Sweet и "You Spin Me Round (Like A Record)" Dead Or Alive, вошедшие в саундтрек к фильму "Guns Akimbo", в котором главную роль играл Дэниэл Рэдклифф (Гари Поттер).







