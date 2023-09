сегодня



Кавер-версия хита TEARS FOR FEARS от 3TEETH



3TEETH опубликовали собственное прочтение хита TEARS FOR FEARS “Everybody Wants To Rule the World.” Она взята из выпущенного 22 сентября на Century Media Records альбома Endex:



“Xenogenesis”

“Acme Death Machine”

“Slum Planet”

“What’s Left”

“Merchant Of The Void”

“Higher Than Death”

“ALI3N”

“Plutonomicon”

“Paralyze” (feat. Ho99o9)

“Scorpion”

“Drift”

“Everybody Wants To Rule The World”







