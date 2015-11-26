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3Teeth

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Новое видео 3TEETH



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"American Landfill", новое видео группы 3TEETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metawar", выходящего 5 июля на RED Music.

Трек-лист:

01. Hyperstition
02. Affluenza
03. Exxxit
04. American Landfill
05. President X
06. Altær
07. Time Slave
08. Bornless
09. Surrender
10. Sell Your Face2.0
11. Blackout
12. The Fall
13. Pumped Up Kicks

3TEETH Debut






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