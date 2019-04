сегодня



Новое видео 3TEETH



"American Landfill", новое видео группы 3TEETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metawar", выходящего 5 июля на RED Music.



Трек-лист:



01. Hyperstition

02. Affluenza

03. Exxxit

04. American Landfill

05. President X

06. Altær

07. Time Slave

08. Bornless

09. Surrender

10. Sell Your Face2.0

11. Blackout

12. The Fall

13. Pumped Up Kicks















