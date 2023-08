26 авг 2023



Видео с текстом от 3TEETH



3TEETH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Higher Than Death", которая взята из выходящего 22 сентября на Century Media Records альбома Endex:



“Xenogenesis”

“Acme Death Machine”

“Slum Planet”

“What’s Left”

“Merchant Of The Void”

“Higher Than Death”

“ALI3N”

“Plutonomicon”

“Paralyze” (feat. Ho99o9)

“Scorpion”

“Drift”

“Everybody Wants To Rule The World”







