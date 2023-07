сегодня



Новое видео 3TEETH



“Scorpion”, новое видео группы 3TEETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома EndEx, выходящего 22 сентября на CD, в цифровом видео и на виниле разных цветов:



“Xenogenesis”

“Acme Death Machine”

“Slum Planet”

“What’s Left”

“Merchant Of The Void”

“Higher Than Death”

“ALI3N”

“Plutonomicon”

“Paralyze” (feat. Ho99o9)

“Scorpion”

“Drift”

“Everybody Wants To Rule The World”







