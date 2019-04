сегодня



Новый альбом THE RODS выйдет летом



THE RODS выпустят новую работу, получившую название "Brotherhood Of Metal", 7 июня на SPV/Steamhammer. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на виниле в разворотном конверте (с бонусом "Crank It Up (35 Years)"), а также в цифровом варианте/



Трек-лист:



01. Brotherhood Of Metal (7:28)

02. Everybody's Rockin' (3:57)

03. Smoke On The Horizon (4:47)

04. Louder Than Loud (4:15)

05. Tyrant King (4:38)

06. Party All Night (2:49)

07. Tonight We Ride (4:40)

08. 1982 (5:16)

09. Hell On Earth (4:20)

10. The Devil Made Me Do It (3:54)

11. Evil In Me (6:26)















