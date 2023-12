сегодня



Новое видео THE RODS



"Play It Loud", новое видео THE RODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rattle The Cage" , релиз которого намечен на 19 января на Massacre Record:



"Now And Forever"

"Wolves At The Door"

"Cry Out Loud"

"Rattle The Cage"

"Can’t Slow Down"

"Metal Highways"

"Hell Or High Water"

"Play It Loud"

"Shockwave"

"Hearts Of Steel"







