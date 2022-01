сегодня



Бокс-сет THE RODS выйдет зимой



Cherry Red Records 25 февраля выпустят бокс-сет THE RODS "Metal Will Never Die, The Official Live Bootleg 4 CD Box Set 1981-2010 ", в которой войдут четыре концерта, записанные в 1981, 1982, 2009 и 2010 годах.



Трек-лист:



CD 1



El Paso County Coliseum, El Paso, Texas, August 27, 1981



"Angels Never Run"

"Get Ready To Rock ‘N’ Roll"

"Crank It Up"

"Drum Solo"

"Power Lover"



El Paso County Coliseum, El Paso, Texas, September 3, 1982



"Rockin’ And Rollin’ Again"

"Waiting For Tomorrow"

"Get Ready To Rock ‘N’ Roll"

"Guitar Solo"

"Too Hot To Stop"

"Drum Solo"

"Power Lover"





CD 2



Guildhall, Portsmouth, UK - March 8, 1982



"Rockin’ And Rollin’ Again"

"Waiting For Tomorrow"

"Get Ready To Rock ‘N’ Roll"

"Nothing Going On In The City"

"Too Hot To Stop"

"Crank It Up"

"Guitar Solo"

"Getting Higher"

"Rabid Thunder (Drum Solo)"

"Power Lover"



CD 3



Headbangers Open Air Festival - Germany - July 25, 2009



"Make Me Believer / Raise Some Hell"

"Hurricane"

"Devil's Child"

"Let Them Eat Metal"

"Born To Rock"

"Get Ready To Rock ‘N’ Roll"

"Burned By Love"

"Too Hot To Stop"

"Rabid Thunder (Drum Solo)"

"Violation"

"Waiting For Tomorrow"

"Hot City"

"Cold Sweat And Blood"

"Wild Dogs"

"Nothing Going On In The City"

"Crank It Up"

"Power Lover"

"The Night Lives To Rock"



CD 4



Cortland, New York, 2010



"Raise Some Hell"

"I Just Wanna Rock"

"Hurricane"

"Devil’s Child"

"Let Them Eat Metal"

"Born To Rock"

"Evil In Me"

"Burned By Love"

"Ride Free Or Die"

"Ace In The Hole"

"Drum Solo"

"Get Ready To Rock ‘N’ Roll"

"Metal Will Never Die"







