сегодня



Концертный релиз от THE RODS



THE RODS выпустили новый концертный релиз, получивший название "Live From Rose Hall", запись которого проходила в Кортленде, штат Нью-Йорк, в 2022 году.



Трек-лист:



"Brotherhood Of Metal"

"Louder Than Loud"

"Evil In Me"

"I Just Want To Rock"

"Violation"

"Rabid Thunder" (Drum Solo)

"Too Hot To Stop"

Guitar Solo

"Hurricane"

"Ride Free Or Die"

"Cold Sweat And Blood"

"I Was Born To Rock"

"Power Lover"

"Crank It Up"







+0 -0



просмотров: 112