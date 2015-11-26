Видео с текстом от THE RODS

"Louder Than Loud"", новое видео с текстом группы THE RODS, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл из альбома "Brotherhood Of Metal", выходящего 7 июня на SPV/Steamhammer.
Трек-лист:
01. Brotherhood Of Metal (7:28)
02. Everybody's Rockin' (3:57)
03. Smoke On The Horizon (4:47)
04. Louder Than Loud (4:15)
05. Tyrant King (4:38)
06. Party All Night (2:49)
07. Tonight We Ride (4:40)
08. 1982 (5:16)
09. Hell On Earth (4:20)
10. The Devil Made Me Do It (3:54)
11. Evil In Me (6:26)
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