THE RODS отмечают юбилей



THE RODS заключили соглашение с High Roller Records, который займутся выпуском каталога группы. Релизы запланированы на лето/осень 2021 года. По этому случаю коллектив опубликовал новую версию "Crank It Up", которая доступна на всех цифровых площадках.







