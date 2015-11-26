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Brainstorm

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19 апр 2019 : 		 BRAINSTORM продлили сотрудничество с AFM Records

15 янв 2019 : 		 Новая песня BRAINSTORM

16 окт 2018 : 		 Новое видео BRAINSTORM

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRAINSTORM

21 июл 2018 : 		 Новая песня BRAINSTORM

29 июн 2018 : 		 Подобности о новом альбоме BRAINSTORM

16 мар 2018 : 		 BRAINSTORM выпустят новый альбом осенью

16 сен 2016 : 		 Альбом BRAINSTORM выйдет на виниле

14 сен 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

6 сен 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

31 авг 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

10 авг 2016 : 		 BRAINSTORM перевыпустят альбом 2009 года

15 янв 2016 : 		 Фрагменты новых песен BRAINSTORM

13 янв 2016 : 		 Новая песня BRAINSTORM

16 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

27 ноя 2015 : 		 Новое видео BRAINSTORM

10 ноя 2015 : 		 Новый альбом BRAINSTORM выйдет в январе

12 сен 2014 : 		 Новое видео BRAINSTORM

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

9 мар 2014 : 		 Новое видео BRAINSTORM

17 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM

26 ноя 2013 : 		 Новый альбом BRAINSTORM выйдет в апреле

5 окт 2013 : 		 BRAINSTORM начнут запись на следующей неделе

22 сен 2011 : 		 Новая песня BRAINSTORM

8 сен 2011 : 		 Новое видео BRAINSTORM

29 июл 2011 : 		 Новая песня BRAINSTORM
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BRAINSTORM продлили сотрудничество с AFM Records



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Лейбл AFM Records сообщил о продлении контракта с германской группой BRAINSTORM. Коллектив сотрудничает с лейблом с 2009 года.

BRAINSTORM Extends Long-Term Contract With AFM Records



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