19 июл 2021



Новое видео BRAINSTORM



"Glory Disappears", новое видео BRAINSTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Wall Of Skulls", выход которого намечен на 20 августа 2021 года на AFM Records в следующих вариантах: на CD, Digibook-CD (+Live-BluRay), цветной винил, бокс-сет с Digibook + Live BluRay и сувенирами, в цифре. Как и в прошлый раз музыканты работали в студии Greenman с продюсером Seeb Levermann (Orden Ogan). Оформление сделал Gyula Havancsak (Grave Digger, Annihilator, Destruction, Stratovarius, и др.).



Трек-лист:



01 Chamber Thirteen

02 Where Ravens Fly

03 Solitude

04 Escape The Silence (feat. „Peavy“ Wagner, RAGE)

05 Turn Off The Light (feat. „Seeb“ Levermann, ORDEN OGAN)

06 Glory Disappears

07 My Dystopia

08 End Of My Innocence

09 Stigmatized (Shadows Fall)

10 Holding On

11 I, The Deceiver http://www.brainstorm-web.net/







+0 -1



просмотров: 151