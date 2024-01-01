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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
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Brainstorm

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Новое видео BRAINSTORM



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Garuda (Eater Of Snakes), новое видео BRAINSTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Plague Of Rats", релиз которого намечен на 28 февраля.




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