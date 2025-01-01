28 фев 2025



Видео с текстом от BRAINSTORM



Crawling, официальное видео с текстом от BRAINSTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Plague Of Rats", релиз которого намечен на 28 февраля. http://www.brainstorm-web.net/







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