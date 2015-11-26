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Brainstorm

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27 ноя 2015 : 		 Новое видео BRAINSTORM

10 ноя 2015 : 		 Новый альбом BRAINSTORM выйдет в январе

12 сен 2014 : 		 Новое видео BRAINSTORM

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

9 мар 2014 : 		 Новое видео BRAINSTORM

17 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM

26 ноя 2013 : 		 Новый альбом BRAINSTORM выйдет в апреле

5 окт 2013 : 		 BRAINSTORM начнут запись на следующей неделе

22 сен 2011 : 		 Новая песня BRAINSTORM

8 сен 2011 : 		 Новое видео BRAINSTORM
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BRAINSTORM выпустят альбом в следующем году



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Спустя два года после выпуска альбома "Midnight Ghost" немецкие хэви-пауэрщики BRAINSTORM отправились в студию, чтобы записать новую работу.

Альбом будет называться "Wall Of Skulls", его выход запланирован на лето 2021 года. Как и в прошлый раз, музыканты работают в студии Greenman с продюсером Seeb'ом Levermann'ом (лидером Orden Ogan).

Гитарист группы Torsten Ihlenfeld сказал:

«Мы ждём с нетерпением, когда новые песни обретут свою окончательную форму. Процесс сочинения и препродакшн альбома прошли превосходно, и мы уже можем подтвердить, что если вам понравился "Midnight Ghost", то и "Wall Of Skulls" тоже придётся по душе!»

BRAINSTORM To Release Wall Of Skulls Album In Summer 2021



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