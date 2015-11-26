BRAINSTORM выпустят альбом в следующем году

Спустя два года после выпуска альбома "Midnight Ghost" немецкие хэви-пауэрщики BRAINSTORM отправились в студию, чтобы записать новую работу.
Альбом будет называться "Wall Of Skulls", его выход запланирован на лето 2021 года. Как и в прошлый раз, музыканты работают в студии Greenman с продюсером Seeb'ом Levermann'ом (лидером Orden Ogan).
Гитарист группы Torsten Ihlenfeld сказал:
«Мы ждём с нетерпением, когда новые песни обретут свою окончательную форму. Процесс сочинения и препродакшн альбома прошли превосходно, и мы уже можем подтвердить, что если вам понравился "Midnight Ghost", то и "Wall Of Skulls" тоже придётся по душе!»
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).