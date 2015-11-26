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BRAINSTORM выпустят альбом в следующем году



Спустя два года после выпуска альбома "Midnight Ghost" немецкие хэви-пауэрщики BRAINSTORM отправились в студию, чтобы записать новую работу.



Альбом будет называться "Wall Of Skulls", его выход запланирован на лето 2021 года. Как и в прошлый раз, музыканты работают в студии Greenman с продюсером Seeb'ом Levermann'ом (лидером Orden Ogan).



Гитарист группы Torsten Ihlenfeld сказал:



«Мы ждём с нетерпением, когда новые песни обретут свою окончательную форму. Процесс сочинения и препродакшн альбома прошли превосходно, и мы уже можем подтвердить, что если вам понравился "Midnight Ghost", то и "Wall Of Skulls" тоже придётся по душе!»







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