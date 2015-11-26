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Brainstorm

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10 ноя 2015 : 		 Новый альбом BRAINSTORM выйдет в январе

12 сен 2014 : 		 Новое видео BRAINSTORM
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|||| 19 янв 2022

Из BRAINSTORM ушел басист



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BRAINSTORM опубликовали следующее сообщение:

«После 15 лет, 6 альбомов, бесчисленных концертов и туров по всему миру, Toni, к сожалению, сообщил нам несколько дней назад, что он вынужден покинуть группу из-за профессиональных изменений в его основной работе. К сожалению, временные рамки и предстоящие задачи для BRAINSTORM больше не позволят Toni быть частью группы в будущем. С большим сожалением мы понимаем и принимаем решение Toni, от всего сердца благодарим его за невероятно прекрасное время, потрясающие мгновения и желаем ему всего самого лучшего, здоровья и успехов в будущем! Нам будет очень не хватать его как человека и как музыканта.

Но в данный момент мы также хотели бы смотреть вперед и с нетерпением ждем предстоящих концертов в поддержку нашего новейшего альбома "Wall Of Skulls", которые, надеемся, состоятся в этом году.

Поскольку до этого момента мы также хотели бы представить вам нового басиста BRAINSTORM, мы сейчас ищем и открыты для всех возможных кандидатов. Если вы готовы участвовать в концертах, турах и студийных записях, если вы любите сцену и, конечно, нашу музыку, пожалуйста, свяжитесь с нами через info@brainstorm-web.net. Впереди нас ждет много интересного! Пока».

Сам Antonio Ieva говорит следующее: «С последнего концерта "Liquid Monster Tour" до первого концерта "Wall Of Skulls Tour" я действительно пережил великое и незабываемое время металлического безумия с величественными BRAINSTORM. На протяжении 15 лет, 6 альбомов, сотен концертов, тонн порванных штанов и бесчисленных басовых струн я всегда был на 100% сосредоточен на музыке... с душой для фанатов! Но теперь пришло время для некоторых, иных и новых вызовов в моей жизни. Из-за моей работы в больнице и по организационным причинам я вынужден покинуть группу. К сожалению, пути назад нет.

Я хочу поблагодарить всех наших замечательных поклонников, нашу потрясающую команду и, конечно, ребят из Brainstorm за наше удивительное путешествие. Я желаю всем вам только самого лучшего. Но каждый, кто хоть немного меня знает, может представить, что значит для меня музыка... так что от меня не избавиться. Это точно! Ваше здоровье, будьте сильными, будьте здоровыми, выпейте пива и позаботьтесь о себе и своих близких».



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