Новое видео RON KEEL BAND



"Fight Like A Band", новое видео группы RON KEEL BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выпущенного 1 марта на EMP Outlaw.



Трек-лист:



"Road Ready"

"Fight Like A Band"

"Rock N Roll Guitar"

"Long Way Down"

"Hearts Gone Wild"

"Good Songs Bad Times"

"Girls Like Me"

"Fire In The Rain"

"Just A Cowboy"

"Old School"

Keel Medley: "Because The Night"/"Somebody’s Waiting"

"Tears Of Fire"

"The Right To Rock"

"Hey Man"















