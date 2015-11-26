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Ron Keel Band

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RON KEEL основал собственный лейбл



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RON KEEL сообщил об основании собственного лейбла RFK Media LLC. Первым релизом станет ЕР "Keeled" RON KEEL BAND, включающая пять новых версии классических композиций KEEL 80-х, включая "The Right To Rock" и "Tears Of Fire". Ну а первой подписанной группой стали THE FIFTH, в состав которых входит вокалист Roy Cathey (COLD SWEAT).

RON KEEL Launches New Record Label/Multi-Media Company RFK MEDIA LLC





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