RON KEEL основал собственный лейбл

RON KEEL сообщил об основании собственного лейбла RFK Media LLC. Первым релизом станет ЕР "Keeled" RON KEEL BAND, включающая пять новых версии классических композиций KEEL 80-х, включая "The Right To Rock" и "Tears Of Fire". Ну а первой подписанной группой стали THE FIFTH, в состав которых входит вокалист Roy Cathey (COLD SWEAT).
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