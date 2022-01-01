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Новое видео OZZY OSBOURNE
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Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
9
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
9
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского...
7
MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом
7
Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью
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TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»
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Новое видео OZZY OSBOURNE
31
Видео с выступления RUNNING WILD
10
Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
9
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
9
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
все новости группы
Ron Keel Band
США
-
http://ronkeelband.com
Facebook:
https://www.facebook.com/ronkeelband/
3 июл 2022
:
Новая песня RON KEEL BAND
8 фев 2022
:
RON KEEL основал собственный лейбл
26 фев 2021
:
RON KEEL — об участии в слёте байкеров
18 апр 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома RON KEEL BAND
15 янв 2020
:
RON KEEL BAND на HighVolMusic
25 апр 2019
:
Новое видео RON KEEL BAND
3 апр 2019
:
RON KEEL BAND выпустили альбом
сегодня
Новая песня RON KEEL BAND
"When This Is Over", новая песня группы RON KEEL BAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "KEELWORLD", выход которого запланирован на RFK Media и Amplified Distribution.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет