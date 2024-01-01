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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 17
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Ron Keel Band

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|||| сегодня

RON KEEL представил новое видео



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RON KEEL опубликовал видео на первый сингл 2024 года — балладу “The Last Bottle On Earth”. Этот трек будет включен в выходящий в этом году альбом Keelworld

RON KEEL Releases New Single вЂњThe Last Bottle On EarthвЂќ




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