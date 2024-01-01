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Лидер KREATOR подвел итоги года
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NAPALM DEATH — это хаос!
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MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США
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Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»
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JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY
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С Новым годом!
67
Лидер KREATOR подвел итоги года
40
NAPALM DEATH — это хаос!
35
MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США
22
Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»
17
все новости группы
Ron Keel Band
США
-
http://ronkeelband.com
Facebook:
https://www.facebook.com/ronkeelband/
6 янв 2024
:
RON KEEL представил новое видео
26 фев 2023
:
Новая песня RFK ALL STARS
3 июл 2022
:
Новая песня RON KEEL BAND
8 фев 2022
:
RON KEEL основал собственный лейбл
26 фев 2021
:
RON KEEL — об участии в слёте байкеров
18 апр 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома RON KEEL BAND
15 янв 2020
:
RON KEEL BAND на HighVolMusic
25 апр 2019
:
Новое видео RON KEEL BAND
3 апр 2019
:
RON KEEL BAND выпустили альбом
сегодня
RON KEEL представил новое видео
RON KEEL опубликовал видео на первый сингл 2024 года — балладу “The Last Bottle On Earth”. Этот трек будет включен в выходящий в этом году альбом Keelworld
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Сообщений нет