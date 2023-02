сегодня



Новая песня RFK ALL STARS



"American Thunder", новая песня из компиляции "Live The Rock - Volume One", в записи которой принимали участие Ron Keel и Roy Cathey (The Fifth, Cold Sweat), ударные Mike Vanderhule (Y&T), бас Rik Fox (Steeler) и соло-гитары Stacey David Blades (Crashing Wayward, L.A. Guns), Justin Womble (The Fifth), Jay Rusnak (IronHorse) и Dave Cothern (Ron Keel Band), доступна ниже.







