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Ron Keel Band

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RON KEEL — об участии в слёте байкеров



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RON KEEL выставил с защитой своего участия в прошлогоднем Sturgis Motorcycle Rally, в котором приняли участие 462 000 байкеров, и по данным университета Сан-Диего 19 % случаев заражения COVID-19 в период со второго августа по второе сентября произошли из-за этого события:

«Я нигде не находил достоверной информации о том, что именно это событие стало каким-то источником заразы. Мы отыграли там пять выступлений, и всё шло как обычно. Вы не заткнёте байкеров, не загоните по домам. Мы все должны отстаивать нашу свободу, наше право на рок, нашу свободу на перемещение, на жизнь, на любовь, на смех и радость от каждого прожитого дня на нашей планете. Вот в чём дело».

RON KEEL Defends His Band








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