STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме



STRYPER и SKILLET среди прочих музыкантов приняли участие в документальном фильме "The Jesus Music", премьера которого состоится первого октября.



Фильм, снятый братьями Эрвин ("I Can Only Imagine", "I Still Believe", "American Underdog"), является настоящим посланием любви к фанатам CCM и содержит откровенные интервью с крупнейшими звездами жанра, включая Кирка Франклина и Лорен Дейгл. Истории испытаний и триумфов, универсальная сила музыки этих артистов озаряет их послания о страсти, жертвенности и искуплении, которые вдохновляют миллионы преданных слушателей.



STRYPER: «Для нас большая честь быть частью этого удивительного фильма, наряду со многими нашими друзьями и коллегами, который рассказывает об истории и влиянии христианской музыки».



















