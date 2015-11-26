Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 382
*DORO PESCH — о временах гранжа 89
*Новое видео HYPOCRISY 56
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 42
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме



*
zoom
*
* *
STRYPER и SKILLET среди прочих музыкантов приняли участие в документальном фильме "The Jesus Music", премьера которого состоится первого октября.

Фильм, снятый братьями Эрвин ("I Can Only Imagine", "I Still Believe", "American Underdog"), является настоящим посланием любви к фанатам CCM и содержит откровенные интервью с крупнейшими звездами жанра, включая Кирка Франклина и Лорен Дейгл. Истории испытаний и триумфов, универсальная сила музыки этих артистов озаряет их послания о страсти, жертвенности и искуплении, которые вдохновляют миллионы преданных слушателей.

STRYPER: «Для нас большая честь быть частью этого удивительного фильма, наряду со многими нашими друзьями и коллегами, который рассказывает об истории и влиянии христианской музыки».

STRYPER And SKILLET Featured In








Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

срублясдачинет


24 сен 2021, 10:10		Бросьте их львам, плх.

YNWA


24 сен 2021, 12:17		Про Faith + 1 тоже будет в фильме?)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 271

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом