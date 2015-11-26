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14 июн 2020
Новое видео TALLAH
"The Silo", новое видео группы TALLAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Matriphagy, выходящего второго октября на Earache Records.
Трек-лист:
"[Redacted]
"No One Should Read This"
"Kungan"
"Overconfidence"
"Placenta"
"L.E.D."
"The Silo"
"We, The Sad"
"Too Quick To Grieve"
"Cottonmouth"
"Murder Seed"
"The Borderline Of Pain"
"Red Light"
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