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Tallah

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|||| 14 июн 2020

Новое видео TALLAH



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"The Silo", новое видео группы TALLAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Matriphagy, выходящего второго октября на Earache Records.

Трек-лист:

"[Redacted]
"No One Should Read This"
"Kungan"
"Overconfidence"
"Placenta"
"L.E.D."
"The Silo"
"We, The Sad"
"Too Quick To Grieve"
"Cottonmouth"
"Murder Seed"
"The Borderline Of Pain"
"Red Light"

TALLAH Debut Performance Video For "The Silo"



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