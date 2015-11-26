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Tallah

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Новое видео TALLAH



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"We, The Sad", новое видео группы TALLAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Matriphagy, выходящего второго октября на Earache Records.

Трек-лист:

"[Redacted]
"No One Should Read This"
"Kungan"
"Overconfidence"
"Placenta"
"L.E.D."
"The Silo"
"We, The Sad"
"Too Quick To Grieve"
"Cottonmouth"
"Murder Seed"
"The Borderline Of Pain"
"Red Light"

TALLAH Debut "We, The Sad" Music Video



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