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Новое видео TALLAH



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"No One Should Read This", новое видео группы TALLAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Matriphagy", выпущенного 2 октября на Earache Records.

Трек-лист:

"[Redacted]
"No One Should Read This"
"Kungan"
"Overconfidence"
"Placenta"
"L.E.D."
"The Silo"
"We, The Sad"
"Too Quick To Grieve"
"Cottonmouth"
"Murder Seed"
"The Borderline Of Pain"
"Red Light"

TALLAH Release вЂњNo One Should Read ThisвЂќ Video



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