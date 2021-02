19 фев 2021



Новое видео TALLAH



"Cottonmouth", новое видео группы TALLAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Matriphagy", выпущенного 2 октября на Earache Records.



Трек-лист:



"[Redacted]

"No One Should Read This"

"Kungan"

"Overconfidence"

"Placenta"

"L.E.D."

"The Silo"

"We, The Sad"

"Too Quick To Grieve"

"Cottonmouth"

"Murder Seed"

"The Borderline Of Pain"

"Red Light"







