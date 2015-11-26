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Tallah

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|||| 19 фев 2021

Новое видео TALLAH



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"Cottonmouth", новое видео группы TALLAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Matriphagy", выпущенного 2 октября на Earache Records.

Трек-лист:

"[Redacted]
"No One Should Read This"
"Kungan"
"Overconfidence"
"Placenta"
"L.E.D."
"The Silo"
"We, The Sad"
"Too Quick To Grieve"
"Cottonmouth"
"Murder Seed"
"The Borderline Of Pain"
"Red Light"

TALLAH Release вЂњCottonmouthвЂќ Music Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


19 фев 2021, 23:26		любите ли вы дэт-грайнд как его любит ТАЛЛА? приготовьте тазики.
m/


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