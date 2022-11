сегодня



Новая песня TALLAH



"Dicker's Done", новая песня группы TALLAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Generation Of Danger", выход которого запланирован на 18 ноября на Earache Records.



Трек-лист:



"Mud_Castle"

"The Hard Reset"

"Stomping Grounds"

"The Impressionist"

"Shaken (Not Stirred)"

"For The Recognition"

"Of Nothing"

"Dicker's Done"

"Telescope"

"Wendrid"

"Headfirst"

"Thistle"

"How Long?"







